0553 313 94 23

Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı, tek katlı evler kar hapsinde

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 70 köy yolunu açma çalışmaları devam ederken, tek tatlı evler ise kar altında kaldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:17
Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı, tek katlı evler kar hapsinde

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 70 köy yolunu açma çalışmaları devam ederken, tek tatlı evler ise kar altında kaldı.


Kar yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkilerken, en çok etkilenen ise tek katlı evler oluyor. Tamamen kara gömülen tek katlı evlerini açmak için vatandaşlar yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının en etkili olduğu kentlerden biri olan Bitlis’te ise 2 gündür süren yağış ile birlikte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Araçların kara gömüldüğü kentte 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 70 köye ulaşımın sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti. Bitlis Belediyesi ve kara yolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar dünyası
    1. Vodafone Red’den dijital ayrıcalıklar..
    2. Mansur Yavaş'ın ne kadar mal varlığı..
    3. Ahmet Sami Kutlu: "Parklar kamera..
    4. Kur’an ve sünnet çizgimiz çıkış yolu
    5. TÜRSAB Başkanı ve yönetimi Başkan..
    6. Hz. Ali’yi en çok sevindiren nimet
    7. Yaşarc Bahçeci: “Seçim kampanya..
    8. Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum..
    9. "Grip salgının yoğunlaşacağı bir..
    10. Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç..
    11. Coca-Cola İçecek ve EBRD’den ortak..
    12. Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    13. Denizli’de FETÖ’nün ‘gaybubet..
    14. Space X insanlı uzay aracı demo uçuşu..
    15. Bakan Dönmez'den 20 bin kişiye iş..
    16. Şehit Er ve Çelik ailelerine ziyaret
    17. Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart’ta..
    18. Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapandı,..
    19. Ankaragücü taraftarları kaza anını..
    20. Kadın teröristten 'genelev' itirafı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...