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Bitlis'te 44 köydeki sokağa çıkma yasağı sona eriyor

Bitlis'te farklı tarihlerde 44 köyde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı sona erecek.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:44
Bitlis'te 44 köydeki sokağa çıkma yasağı sona eriyor

Bitlis'te farklı tarihlerde 44 köyde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece yarısı sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkezde 21 ve 28 Ocak tarihlerinde 44 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 23.59'dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere ver yerildi:

"Bitlis merkezde Ağaçpınar ve Ayrancılar köy ve mezarları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup söz konusu yasağın bugün saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır.

Ayrıca valilik kararıyla Bitlis'te Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarıölek, Aşağıölek, Oğulcak, Kalupat, Karakuş, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Çeltikli, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Kınalı, Cevizdalı, Kayalıbağ, Karaca, Esenburun, Uçankuş, Bayramalan, Üçevler, Başmaklı, Dursun, Yukarıçerman, Kaşıklı, Konalga, Ilıcak, Ünaldı, Ağaçdere, Aşağıkoçak, Harmanyeri köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 21 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu yasağı bugün saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:44
  1. Bitlis
  2. Sokağa çıkma yasağı

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