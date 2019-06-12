0553 313 94 23

Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi

Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen programla 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi

Bitlis Valiliği tarafından düzenlenen programla 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli Mücadele Madalyası’ verildi.


Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında gazilik unvanı kazanan kahraman gazilere madalyalarının tevcih töreni düzenlediklerini belirtti. Vali Çağatay, “Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemini dinimiz açısından hepimiz biliyoruz. Bunu ülkemizde de uzunca bir zamandır da uyguluyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü, 19 Eylül Gaziler Günü olarak her yıl düzenli olarak kutluyoruz. İşin aslına bakarsanız, Kıbrıs gazilerinin dönem dönem yakınmalarını hissediyorduk. Bunu muhtelif görev yaptığım yerlerde ve Bitlis’te de bana iletmişlerdi. Devletimiz de bu yakınmaları dikkate almış olacak ki, eksik olan gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdiler. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağı idi. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 1974 yılında zirveye çıkan EOKA üzerinden Türk vatandaşları adadan sürmek için yürütülen o karanlık çabalar, 1974 yılında zirveye ulaşmıştı. Herkesin diline artık pelesenk etmiş o ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla başlayan Türk müdahalesi, aslında bir barış harekatının başlangıcıydı. Adaya gerçekten barış getirmek içindi. Bu nedenle 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyor, aramızda bugün bulunmayan ve Hakk’a yürüyen gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından Bitlis ve ilçelerinde bulunan 35 gaziye Milli Mücadele Madalyası, protokol üyeleri tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:58
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı
    1. Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı
    2. Ali Hamaney'in yerine kim gelecek? Ali..
    3. Irak alımı durdurdu! Kolisi 5 liraya..
    4. Vicdan yoksunları sonunda bunu da..
    5. Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    6. Mısır'da trafik kazası: 12 ölü
    7. Türk Kızılay’ından Selçuklu..
    8. Mersin'de üniversiteli genç kızın..
    9. Polisi öldüren zanlı yakalandı
    10. Üniversite öğrencilerinden yılsonu..
    11. İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi..
    12. Manisa’da tarım arazilerini dolu vurdu
    13. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    14. Çarpışan araçlar buğday tarlasına..
    15. Tüketicileri uyardı: Tezgahlardaki..
    16. Şehit Ülgen anısına kütüphane açıldı
    17. AK Parti'den 81 İl Başkanına Binali..
    18. Kırşehir’de polis, yol uygulamasında..
    19. DEAŞ’lı kadın terörist teslim oldu
    20. (Özel) Kartal’da su basan evde yaşlı..
    21. 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
    22. Başkent’te 12 bin 103 adet cinsel..
    23. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    24. Sünnet sonrası çocuğunuzu en az 3..
    25. Karaman’ın Tercihi Kayserispor
    26. Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı..
    27. Alexander Isak Real Sociedad'da
    28. Yolu Diyarbakır’dan geçen teknik..
    29. Kayıp Buse’nin aranmasına yeniden..
    30. Shakhtar Donetsk'te Luis Castro dönemi
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!