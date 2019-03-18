0553 313 94 23

Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:56
Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü

Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü münasebeti ile tören düzenlendi.


Bitlis’te gün dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ın kabri başında anma programı yapıldı. Şehitliğe çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. Kıdemli Çavuş Ayşe Özden tarafından 18 Mart metni okunurken, program sonunda Çaprak’ın mezarına karanfil bırakıldı. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ile programa katılan kurum amirleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.


Gün dolayısıyla ayrıca Ulu Cami’de öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutuldu.


Programa Vali Çağatay’ın yanı sıra AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gut sol ayak başparmağına ağrı ile vurarak 'geliyorum!' der
    1. Gut sol ayak başparmağına ağrı ile..
    2. Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay göreve..
    3. Saatlerdir devam eden fabrika..
    4. Haymana: "Çanakkale Bir Milletin..
    5. Yazar Hayati İnanç, okurlarıyla buluştu
    6. Seyir halindeki tırda yangın
    7. Çatak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    8. Kulüpler arası halk oyunları il..
    9. Uzman Klinik Psikolog Sümeyra Çelik..
    10. Koalay.com ve Hesapkurdu.com güçlerini..
    11. Hoşfikirer mezarı başında anılacak
    12. Palancıoğlu, Yeşilyurtlularla buluştu
    13. FETÖ'nün bölge talebe mesulü kıskıvrak..
    14. AK Parti'den Çanakkale Zaferi'ne özel..
    15. Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    16. Sürmene Belediye Başkanı Üstün..
    17. Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı..
    18. Karlı tepeleri aşan VASKİ ekiplerinin..
    19. Hakkari’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    20. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!