Bitlis’te 101 gram metanfetamin ele geçirildi Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 101 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 101 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şüphelinin üzerinden 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Olay ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli işlemlere başlanılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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