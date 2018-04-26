Bitlis’te 1 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla, 26 Nisan 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas arama faaliyetinde, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.