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Bitlisli sporculardan "Avrupa Kupası" başarısı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası”na katılan Bitlisli 2 sporcu “Avrupa Kupası Şampiyonu” oldu.

14 Nisan 2019 Pazar 18:09
Bitlisli sporculardan "Avrupa Kupası" başarısı

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “2019 Dünya Kick Boks Şampiyonası”na katılan Bitlisli 2 sporcu “Avrupa Kupası Şampiyonu” oldu.


Antalya’da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonasına katılan Bitlisli sporcular, 29 ülkeden 2 bin 500 sporcu arasında büyük başarı elde etti. Şampiyonaya Bitlis’in Tatvan ilçesinden katılan 6 sporcudan 2’si Avrupa Kupası Şampiyonu olarak ilçeye döndü.


Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, “Türkiye Kick Boks Federasyonunun geleneksel hale getirdiği Turkish Open Kickboxing Şampiyonası bu sene 4 - 7 Nisan tarihleri arasında Antalya ilinde yapıldı. Bu şampiyonaya 29 ülkeden 2 bin 500 sporcu katıldı. Biz Bitlisli olarak 6 sporcu ile katıldık. Sporcularımızdan, Turgut Dağdağan ve Hasan Eripek 86 kilo +91’de Avrupa Kupası Şampiyonu oldular” dedi.


Turgut Dağdağan’ın kick boksta bugüne kadar 4 kez Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiğini, Hasan Eripek’in ise hem kick boks hem de muay thaide Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiğini anımsatan Uğur, “Turgut Dağdağan ve Hasan Eripek bu sene milli takıma girmeyi garantilediler. Mehmet Yalçın ile Gamze Korkmaz da inşallah Türkiye şampiyonasından sonra milli takıma girme başarısı gösterecek. Her yıl hem kick boks, hem de muay thaide milli takıma sporcu kazandırdığımızdan dolayı gururluyuz. İlimizde milli takıma en çok sporcu veren branşlar bunlardır. Alt yapıdan gelen sporcularımız, şu an devam eden sporcularımızdan çok daha yetenekli görünüyorlar ve başarımız gün geçtikçe artacaktır inşallah. Bugüne kadar Tatvan’da 3 bin 500’e yakın lisanslı sporcumuz oldu, bunlardan 43’ü milli takıma girme başarısı gösterdi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 18:09
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