Bitlisli öğrencilerden Türkiye derecesi

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri katıldıkları ‘Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası’ndan dereceyle döndüler.

Çeşitli akıl ve zeka sınıflarının yer aldığı özel öğrenciler, katıldıkları turnuva ve yarışmalarda derece almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa’da yapılan zeka oyunları finallerine katılan Bitlisli öğrenciler; bir birincilik, bir 3’üncülük, bir de 4’üncülük elde etti. Sınavla öğrenci alınan merkezde matematik, Türkçe İngilizce, fen, bilişim dersleri, müzik ve resim atölyeleri bulunuyor. 13 öğretmen ve 108 öğrencinin yer aldığı merkez, 16.00-19.30 saatleri arasında eğitim veriyor.

Bursa’da düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası finallerinde Bitlis BİLSEM öğrencileri M. Eymen Kızıltaş Türkiye 1’incisi olurken, Kayra Koçak Türkiye 3’üncüsü, Ela Tahanoğlu ise Türkiye 4’üncüsü oldu. Bitlis BİLSEM Robot Takımı da, Samsun’da gerçekleştirilen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katıldı. Minarekentli ve Semruk isimli robotları ile yarışmaya katılarak Bitlis’i temsil ettiler. TÜBİTAK Ortaokul ve Liseler Arası Proje Yarışmalarında son iki yıldır bölge birinciliği elde ederek, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan merkez, geçen yıl fizik dalındaki proje Van bölge birincisi olurken, bu yıl da matematik dalındaki projeyle bölge birinciliği elde etti.

Bunun dışında geçen yıl yürütülen Children of the World (Dünya Çocukları) isimli eTwinning projesi, hem ulusal hem de Avrupa Kalite Etiketi almaya değer görülmüş. Bu yıl yürütülen projeye ise İspanya, Fransa, Slovakya, İtalya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya ve Ukrayna gibi ülkelerden 149 öğretmen ve 946 öğrenci katıldı. Bu proje çerçevesinde öğrenciler, 10 farklı ülkeden yaşıtları ile kartpostal, mektup ve görüntülü konuşmalar aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar.

BİLSEM Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, öğretmenlerin üstün gayretleri sonucunda başarıların geldiğini belirterek, “Amacımız öğrencilerimizi proje döngülerine koymak. Ulusal ve uluslar arası yarışmalara hazırlamaktan daha ziyade sosyal yaşamın içinde kendilerine daha iyi bir yer edinmelerini sağlamaktır. Eğitim öğretimimiz hep bunu hedefledi. Bizler okul dışı eğitim olarak yer alıyoruz. Derslerimiz 16.00-19.30 saatleri arasında yer alıyor. Resim sanat ve genel yetenek bölümlerinden oluşan bölümlere sahibiz. Burada üretilen resimler yılsonunda sergileniyor. Bilim alanında ise öğrencilerimize bilim sanat projelerine, akıl ve zeka oyunları gibi aktivitelere yönlendiriyoruz. TÜBİTAK projelerine bu yıl başvuracak öğrenci sayımız 46’ydı. Bizler her öğrenci bir proje ile katılsın anlamında 40 öğrencimizi projeleri ile TÜBİTAK yarışmasına gönderdik. Bunlardan biri de bölge finalinde birincilik kazandı. Buradan Türkiye finallerine katılarak ilimizi temsil ettik” dedi.

“Bir projemizle literatüre girdik”

Bilgiç, öğrencilerin rehber öğretmenleri ile birlikte birçok proje hazırladığını, ancak matematik dalında hazırlanan projenin literatürde olmadığı söyledi. Bilgiç, “Matematik dalında literatürde olmayan bir formül geliştirdik. Bu da bizim için bir onur oldu. Danışman öğretmenimiz ve öğrencimizin geliştirdiği bir formülle artık işlemlerimiz daha kolay yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Akıl ve zeka oyunlarında Türkiye derecesi yaptık”

Bilgiç, geçtiğimiz günlerde Bursa’da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasında Türkiye birinciliği elde ettiklerini ifade ederek, “Bursa’da yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasında 5 kategoride derece aldık. Bir öğrencimiz birinciliği elde ederken, bir öğrencimiz 3, bir öğrencimiz de Türkiye 4’üncüsü oldu. Bir öğrencimiz katıldığı yarışmada 60 rakip öğrenci arasından finale kalarak birincilik elde etti” şeklinde konuştu.