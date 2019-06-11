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Bitlisli öğrenciler tarihi mezarlıkta ders yaptı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Mezarlıkların ve Müzelerin Eğitimde Uygulamalı Olarak Kullanılması" adlı eğitim projesi kapsamında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında ders yaptı.

11 Haziran 2019 Salı 11:30
Bitlisli öğrenciler tarihi mezarlıkta ders yaptı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Mezarlıkların ve Müzelerin Eğitimde Uygulamalı Olarak Kullanılması" adlı eğitim projesi kapsamında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında ders yaptı.


Tatvan Sadettin Aka Ortaokulunda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu tarafından hazırlanan "Mezarlıkların ve Müzelerin Eğitimde Uygulamalı Olarak Kullanılması" adlı proje kapsamında ortaokul öğrencileri, velileriyle birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen öğrenciler, öğretmenlerinin hazırlamış olduğu çalışma kitapçıklarıyla birlikte hem gezdi hem de kendileri için hazırlanan soruları yerinde inceleyerek çözdü.


Kendilerine verilen ders etkinliği kapsamında mezarlıktaki taşları inceleyen öğrenciler, hem mezar taşları hakkında bilgi edindi hem de taşlar üzerindeki motifleri çizmeye çalıştı. Ders sonunda gezi kapsamında edindikleri bilgileri aktaran öğrenciler, ayrıca tarihi mezarlığın tanıtımı için sloganlar oluşturdu.


Gezi sonunda gazetecilere açıklama yapan öğretmen Mihraç Kulu, “Bugün öğrencilerim ve velilerimle Ahlat Selçuklu Mezarlığındayız. Mezarlıkların eğitimden nasıl kullanılacağına dair öğrencilerim ve velilerimle beraber etkinlik yaptık. Mezarlıklar sadece kabristan değildir. Özellikle bizim için manevi ve kültürel değeri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı gibi mekanlar; öğrencilerin sanat, tarih, coğrafya ve hatta matematik hakkında bile fikir yürütecekleri, bilgi alabilecekleri harika bir sınıf ortamı. Velilerimle ve öğrencilerimle burada olmaktan ilk defa uygulamalı eğitime yönelik disiplinler arası bir eğitim yürütmekten çok mutluyum” dedi.


Tatvan Sadettin Aka Ortaokulu 5’nci sınıf öğrencisi Arya Sakcı da Selçuklu Mezarlığına ilk defa annesiyle geldiğini dile getirerek, “Buraların tarihini çok sevdim. Mihraç Hocamız sayesinde birçok bilgi edindim. Buranın motiflerine ve eski insanların yaşamış olduğu döneme, yaptıkları yeteneklere, bulundukları konuma göre mezarlarının büyüklüğüne hayran kaldım. Buradaki motifleri çok sevdim” diye konuştu.


Emir Başar adlı öğrenci ise Mihraç Hoca sayesinde Selçuklu Mezarlığına geldiğini söyleyerek, “Eğitim sayesinde burayı gördük. Eğlenceli etkinlikler yapıyoruz. Taşların büyüklüğü, desenleri beni çok duygulandırıyor” dedi.


Oğluyla beraber geziye katılan veli Yahya Kırmızı da, gezinin kültürel anlamda çok faydalı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:


“Bundan dolayı Mihraç Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için çok faydalı bir uygulama. Hem kültürel hem de tarihsel anlamda bilgi sahibi oldular. Teker teker her tarafı incelediler. Bu etkinlikte emeği olan herkese çok teşekkür ederim.”


Semiha Bolcal adlı öğrenci velisi de geziye katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bolcal, “Daha önce gezip görme şansımız olmuştu, fakat şu an inceleme şansımız oldu. Tek tek inceledik, gördük ve araştırdık. Çocuklarda yeni fikirler ürettiler, bu yüzden çok mutluyuz. Böyle bir fırsatı bize sundukları için hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Umarım milli eğitim her zaman böyle güzel etkinlikler düzenler ve çocuklarımızda faydalanır, biz veliler olarak da faydalanırız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:30
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