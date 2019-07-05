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Bitlisli çocuklar yüzmeyi derede öğreniyor

Bitlis’te serinlemek için derede yüzen çocuklar, güneşlenmek için de taşları tercih ediyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:30
Bitlisli çocuklar yüzmeyi derede öğreniyor

Bitlis’te serinlemek için derede yüzen çocuklar, güneşlenmek için de taşları tercih ediyor.


Bitlisli çocuklar, havaların ısınmasıyla beraber dere yataklarında yüzmeyi öğrenerek keyfini çıkarıyor. Buz gibi sularda küçük havuzlar yapıp gün boyu yüzen çocuklar, öğle saatlerinde derelere akın ediyor. Güneşlenmek için taşları kullanan yaşları 10 ile 16 arasında değişen bir grup çocuk ile bağlı 8 Ağustos Mahallesi’ndeki derelere akın edip gün boyu yüzmenin tadını çıkarıyor.


Çocuklardan Ömer Duman, mahalleye bir havuz yapılmasını isteyerek, “Dedelerimiz ve babalarımız dahil yıllardır bu derelerde yüzüyordu. Artık dere yatakları eskisi gibi sağlıklı değil. Sıcaktan bunaldığımız için ve alternatifimiz olmadığı için buralara takılıyoruz. Yetkililerin mahallemize havuz yaparak bizleri sevindirmelerini istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:30
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