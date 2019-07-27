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Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
  1. Bitlis

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