0553 313 94 23

Bitlis’in tarihi evleri restore ediliyor

Bitlis’teki tarihi evler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniliyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
Bitlis’in tarihi evleri restore ediliyor

Bitlis’teki tarihi evler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniliyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokak’ta devam eden ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi ile tarihi evler yeniden restore ediliyor. Sokakta 12’si tescilli olmak üzere 40 ev restore edilecek. Restorasyon çalışmaları kapsamında; cephe giydirme, dam onarımları, sokak döşemeleri ve aydınlatmaları yapılacak. Projenin toplam maliyeti ise 9 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.


Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Görevi boyunca Bitlis’te gün yüzüne çıkarılacak tarihi yapılar konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade eden Tanğlay, Bitlis’in Mardin’den daha fazla tescilli yapıya sahip olduğunu söyledi. Tanğlay, “Alemdar Sokak’ta belediye olarak alt yapı çalışmamız oldu. Hem kanalizasyon hem içme suyu inşaatımızı tamamladık. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bilindiği üzere Alemdar Sokak, Bitlis’in en tarihi sokağıdır. Restorasyon çalışmalarımız bittikten sonra Alemdar Sokak, Bitlis’in eski tarihindeki kimliğini bulacak. Burada evlerde kaplama ve temizleme işlemleri var. Aynı zamanda düşen taşlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerimiz yüklenici firma tarafından eski kimliğine kavuşacak” dedi.



“Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız”


Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde devam ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:


“Bizde Bitlis Belediyesi olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bitlis’i tarih konusunda hak ettiği yere taşımayı istiyoruz. Görevimiz boyunca da Bitlis’te tarihi eserler konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bitlis’in her sokağı tarih kokuyor. Bizim düşüncemiz, Bitlis’in turizme çok büyük bir katkısı olacağı yönündedir. Bilindiği üzere Bitlis’te 4 binin üzerinde tescilli yapı var. Bunu Mardin’le kıyasladığımız zaman, Mardin’in iki katı kadar tarihi esere sahip olduğumuzu görüyoruz. Bunları biraz daha gün yüzüne çıkarmamız lazım. Restorasyonlarını tamamlayıp, tarihi yapılarımızı insanlarımıza tanıtmamız lazım.”



“Bu tür sokakların sayısını çoğaltarak merkez olmak istiyoruz”


Belediye Başkanı Tanğlay, bu tür sokak sağlıklaştırma projeleri ile birçok sokağı turizme kazandırma hedefinde olduklarını ifade ederek, “İnşallah bu sokaklarımızın sayısını çoğaltıp turizm merkezi olarak insanları buraya çekip Bitlis’in ne kadar kadim bir şehir olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. Bitlis geçmişten bugüne kadar gelen hem tarihi hem kültürü olarak çok büyük bir tarihe ev sahipliği yapmıştır. Projelerimizden biri olan turizm danışmanlığımız var. Şu anda onun çalışmasını sürdürüyoruz. Bitlis’te neler vardı, neler kaybolmuş, neleri gün yüzüne çıkarabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bir turizm rehberi yapıyoruz. Bu rehberle beraber gelen insanlara gerçek manasıyla o tarihi anlatmak istiyoruz. Şu anda kaybolmuş ve bizim bilmediğimiz çok fazla tarihi eserimiz var. İnşallah biz bunları gün yüzüne çıkarıp insanlarımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine karşılık cevap vereceğiz”
    1. İran: “ABD’nin herhangi bir tehdidine..
    2. Yatırımcı rehberi (1)
    3. Maaşa zam ayı yaklaşıyor! Emekli..
    4. AK Parti’li Kayatürk, seçim..
    5. Diyarbakır’da çıkan kavgada bir avukat..
    6. Bakan Murat Kurum’dan, Sultanbeyli’ye..
    7. Şehir Plancısı Bayram Vardar:
    8. MTSO, Mersin ile Mısır arasında..
    9. İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü..
    10. 6.Nallıhan Foto Safari’de..
    11. Çeşme’de tatile seçim molası
    12. Beytüşşebaplı çocuklar artık terörden..
    13. Sahil güvenliğin şahin gözleri Kuzey..
    14. Yerli ve milli ürünleri teşvik etmeyi..
    15. Mali Eylem Görev Gücü, İran hakkındaki..
    16. (Özel) Arabaya giren yavru kedi..
    17. Muratpaşa Belediyesi’nden falez..
    18. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    19. Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki..
    20. 28 ülke Türkiye'ye karşı birleşti!
    21. Çuvala koyulup ölüme terk edilen o..
    22. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Uzayda 10..
    23. Psikologlar teşhisi koydu! Trump dört..
    24. Yörük bebekleri Avrupa'dan talep görüyor
    25. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    26. Diyarbakırlılara indirim müjdesi
    27. Enflasyona endeksli ürünlere ilgi..
    28. Oyuncağı olmayan çocukların yüzünü..
    29. THY’den iptal iddialarına yalanlama
    30. Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!