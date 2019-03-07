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Bitlis’in ilk Kar Festivali düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 12:11
Bitlis’in ilk Kar Festivali düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


El Aman Hanı Kayak Tesisinde düzenlenen Kar Festivali’ne çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler festival kapsamında kardan heykel yarışması yaparak, kayak ve naylon ile kayma etkinliği düzenledi. Kar üstünde halaylar çekip dans eden öğrencilere, öğle yemeğinde ise mangalda sucuk ekmek ikram edildi.


Kar Festivali’nin ilkini düzenlediklerini söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şahit Kızıltaş, “Öğrencilerimize yönelik bir kış ve kar festivali düzenleyelim, bunu da geleneksel hale getirelim diye arzu ettik. Öğrencilerimizin çoğu Güneydoğu’dan geldikleri için çok fazla karla muhatap olmamıştı. Hatta karı burada ilk kez gören öğrencilerimiz bile vardı. Onlara karın aslında zahmet ve felaket olmadığını; güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor, bunu geleneksek hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Katılımda ve organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin ciddi anlamda katılımları var. Yarışmalarımız olacak, ödül törenimiz olacak, ardından üniversite kayak takımının gösterileri olacak. Daha sonra ise naylon kayma yarışmalarımız olacak. Güzel bir etkinlik olacağını arzu ediyoruz” diye konuştu.


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok eğlendiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:11
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