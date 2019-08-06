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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

06 Ağustos 2019 Salı 20:30
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı, "Büyük Bitlis Buluşmaları" kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bitlis Belediyesinin, Valilik ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) katkılarıyla düzenlediği etkinliklerde, yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Gökmeydan'daki tarihi İhlasiye Medresesi bahçesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 36 kadın, yaptıkları birbirinden lezzetli yöresel yemeklerle yarışmaya katıldı.

Yarışmanın 5 jüri üyesinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Betül Çakırer karili köfte ile birinci, Zühriye İlgaz katıklı dolma ile ikinci, Zehra Zenderlioğlu ise soğanlı köfte ile üçüncü oldu.

Dereceye giren kadınların ödülleri davetliler tarafından verildi.

Bitlis Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır yemek yarışmasına ara verdiklerini belirtti.

Çoban, "Burada yemek yapan tecrübeli kadınları görüyoruz. Yarışmanın bir şenlik şeklinde geçmesini diliyoruz. 36 yarışmacımız katılım gösterdi. Umarım bundan sonraki yıllarda daha keyifli ve neşeli geçer. Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederim. Tüm yemeklerin güzel ve seçilemez olduğunu biliyoruz. Bunu şenlik olsun diye yapıyoruz. Herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Gökmeydan'da şarkıcı Manuş Baba bir konser verdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:30
  1. Bitlis
  2. Büyük Bitlis Buluşmaları
  3. yemek yarışması

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