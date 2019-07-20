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Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışı 4 gün boyunca kutlayacak

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:15
Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışı 4 gün boyunca kutlayacak

Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebeti ile 4 gün boyunca kentte farklı etkinlikler düzenlenecek.


Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın katılımıyla Bitlis Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya bazı belediye birim amirleri de katıldı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 5-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek programlarla ilgili basını bilgilendirdi. Tanğlay, etkinliklerin dolu dolu geçeceğini belirterek, “8 Ağustos’u Bitlis’in kurtuluşundan ziyade Bitlis buluşmaları olarak geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.


Tanğlay, altyapı çalışmalarından sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Tanğlay, seçim öncesi 50 vaatleri olduğunu, 3,5 aylık süreçte bunlardan 19’unu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Tanğlay, “Basınla bilgi alışverişi yapmak üzere bugün bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden beri Bitlis Belediyesi olarak büyük bir çalışma sergiliyoruz. Bitlis’te eksiklerimizin çok olduğunu da biliyoruz. 7/24 hizmet etmeye çalışıyoruz. Daha yaşanabilir bir Bitlis için çalışıyoruz. Şehrin bir altyapı sorunu var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 3,5 ayda özellikle içme suyunda 2019 yılında 2 bin 250 metre olmak üzere toplamda 44 bin metre içme suyu hattı döşendi. Kanalizasyon işinde 2018 yılında 25 bin 400 metre döşenmişti. 2019 yılında ise 15 bin 600 metre döşenerek toplamda 41 bin metre kanalizasyon döşendi. Bu şekilde yüzde 64 oranında bir gerçekleşme var. Bunu yılsonuna kadar yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yine halkımızın talepleri doğrultusunda duvar, parke, yeni yol açma çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.


Belediye Başkanı Tanğlay, 13 mahallenin 13’ünde de çalışma yaptıklarını, Bitlis’teki 52 bin vatandaşa hizmet için çalıştıklarını dile getirdi. Sosyal belediyecilik anlamında 3 farklı merkezde başta kadınlar ve gençler olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüttüklerini de söyleyen Tanğlay, şöyle konuştu:


“Vatandaşlarımızın her derdine deva olmaya çalışıyoruz. Projelerimiz arasında ‘Cenaze bizimdir’ mantığıyla vefat eden vatandaşların cenaze işlemlerini sürdürüyoruz. Bu konuda ekiplerimiz iyi çalışmalar sergiliyor. Cenazenin kaldırılmasından taziyelere kadar birçok alanda vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca belediyemiz bünyesindeki tiyatro ekibimiz, köylerimizdeki çocuklara tiyatro gösterisi yapmaya devam ediyor. Kadınlara yönelik el sanatları kurslarımız açıldı. 3 ayrı alanda açılan kurslar devam ediyor. Gençler için açılan kurslar da devam ediyor. 16 ayrı kursu bir anda açtık. Kadınlarımıza çeşitli zamanlarda psikolojik eğitimler veriliyor. Gezi programları devam ediyor. 150 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bununla ilgili şenliğimizi de yapacağız.”


Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının günü olan 8 Ağustos’a bu yıl farkı etkinliklerle hazırlandıklarını, Bitlislilerin bugünü yılda bir kez de olsa buluşma günü olarak anmaları için çalıştıklarını söyledi. Tanğlay, Bitlis dışında yaşayan Bitlislileri yılda bir kez olsun bu etkinliklere katılmaya davet ederek, “8 Ağustos programına hazırlanıyoruz. Bitlis’in kurtuluşundan ziyade Bitlis buluşmaları olarak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Dışarıda yaşayan Bitlislilerin 5-8 Ağustos tarihlerinde tatillerini ayarlamalarını istiyoruz. Bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olduğu için onunla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Bunu da 8 Ağustos programına ekledik. 8 Ağustos programı etkinlik, şenlik ve kültür bağlantısı içerisinde 12 ilden misafirlerimiz gelecek. Burada stant açacaklar. Belirli illerden gelecek misafirlerimiz Bitlis günlerinde yaptığımız gibi yöresel ürünlerin sergileneceği çadırlarda ürünlerini sergileyecekler. Bunu Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği ve BETAV olarak yapacağız. Konserlerimiz olacak. Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili bir kültür evi açacağız. 5 Ağustos’ta başlayacak etkinlikler dolu dolu geçecek. Ayrıca Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili sempozyum düzenlenecek. Bitlis’i tanıtacağız, Bitlislilerle birlikte olacağız. 5 Ağustos günü açılış programının ardından akşam Manuş Baba konseri olacak. 6 Ağustos’ta BETAV üyeleri ile birlikte diğer illerden gelen Bitlisliler dernekleri burada olacak” dedi.


Tanğlay, kutlamalar çerçevesinde birçok konser ve etkinlikle birlikte Milli Eğitim Bakanı ve Kültür Bakan Yardımcısını da davet ettiklerini ifade ederek, “İsteyen vatandaşlarımıza belediyemiz araçları ile Bitlis ve çevresindeki tarihi ve turistik yerlerimizi gezdireceğiz. 7 Ağustos’ta Kardeş Türküler konser verecek. Yine belediyemiz tarafından daha önceden sünnet ettirilen 150 çocuk için sünnet şöleni düzenleyeceğiz. Son gün İmera konser verecek. Her ilin insanlarının buluştuğu bir tarihi var. Ankara’da, İstanbul’da yapıyoruz ancak bunun bir ayağının da Bitlis’te olmasını istiyoruz. Bitlis ve 6 ilçesi ile birlikte yapmak istiyoruz. Yılda bir defa da olsa memleketime gideyim kültürünü unutturmayalım. Bunun için bir program düzenledik. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Bu tür etkinlikleri 3-4 ayda bir yapacağız. Bu seçim öncesi vaatlerimiz vardı. Bunu yerine getireceğiz. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Bunu gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:15
  1. konser
  2. kültür
  3. sergi

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