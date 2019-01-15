Bitlis’de yarın okullar tatil mi? Bitlis 16 Ocak Çarşamba kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis’de var. Bitlis’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bitlis’de okullar yarın da tatil mi? Bitlis’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis’de 16 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi?

Bitlis’de yarın (16 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi?

Bitlis’de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Bitlis Valiliği bugün (15 Ocak Salı günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Bitlis’de yarın (16 Ocak Çarşamba günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor.

Yapılan resmi açıklama;

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezinde yarın için okullar tatil edildi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı; 16 Ocak Çarşamba günü (bir gün) eğitim öğretime ara verilmesine valilik makamı tarafından karar verilmiştir” denildi.