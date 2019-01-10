Bitlis’de yarın okullar tatil mi? Bitlis 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis’de var. Bitlis’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bitlis’de okullar yarın da tatil mi? Bitlis’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

10 Ocak 2019 Perşembe 15:45
Bitlis’de yarın okullar tatil mi? Bitlis 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis’de var. Bitlis’de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bitlis’de okullar yarın da tatil mi? Bitlis’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis’de 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

bitlis hava durumu

 

Bitlis’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

 

Bitlis’de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Bitlis Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

 

Bitlis Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Bitlis’de yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Bitlis Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

 

 

 

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