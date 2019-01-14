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Bitlis 15 Ocak Salı kar tatili son dakika Bitlis'de yarın okullar tatil mi?

Bitlis Valiliği bugün okulların tatil olduğunu duyurmuştu. Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis’de var. Bitlis'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bitlis’de okullar yarın da tatil mi? Bitlis’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis'de 15 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:51
Bitlis 15 Ocak Salı kar tatili son dakika Bitlis'de yarın okullar tatil mi?

Bitlis Valiliği bugün okulların tatil olduğunu duyurmuştu. Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis’de var. Bitlis'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Bitlis’de okullar yarın da tatil mi? Bitlis’de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis'de 15 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının bölgede devam ettiği belirtildi. Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde okulların 14 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda da Ahlat, Adilcevaz, Mutki ve Güroymak ilçeleri ile bağlı köylerde eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis'de yarın okullar tatil mi?

Bugün okulların tatil olduğu Bitlis'te öğrenci ve veliler okulların yarın (15 Ocak Salı) tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bitlis Valiliğinden yarın okulların tatil olduğuna dair şuana kadar henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:51
  1. Bitlis'de yarın okullar tatil mi?
  2. Bitlis 15 Ocak Salı kar tatili son dakika
  3. bitlis valiliği kar tatili

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