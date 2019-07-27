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Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı terörist etkisiz hale getirildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugünkü hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
  1. Bitlis'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
  2. İçişleri Bakanlığı

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