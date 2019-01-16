17 Ocak Perşembe Bitlis'de yarın okullar tatil mi?

Bitlis Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Bitlis de var. Bitlis'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Kayseri’de okullar yarın da tatil mi? Bitlis'de okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Bitlis'de 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Bitlis başta olmak üzere yurdun bir çok bölgesi için kar uyarısında bulundu. Bitlis’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yüksek kesimlerde ise 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede karla mücadele ekiplerinin 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışını aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini, cuma ve cumartesi günü ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.

Bitlis'de yarın okullar tatil mi?

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin gözü bir kez daha Bitlis Valiliğine çevrildi. Öğrenci ve veliler yarın (17 Ocak Perşembe) Bitlis'de okullar tatil mi? sorusunun cevabı için valilikten yapılacak açıklamayı beklemekte. Valilikten yarın okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.