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Bitlis Valisi Oktay Çağatay’dan bayram ziyaretleri

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğretmenevinde kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:07
Bitlis Valisi Oktay Çağatay’dan bayram ziyaretleri

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğretmenevinde kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Törene Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşmanın akabinde Bitlis Devlet Hastanesinde yatmakta olan yetişkin ve çocuk hastaları ziyaret eden Vali Çağatay, hastalara acil şifalar diledi ve Ramazan Bayramlarını kutladı.


Vali Oktay Çağatay, yetkililerden hastalar hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaretlerde bulunan Vali Çağatay, kurum personelleriyle sohbet etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:07
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