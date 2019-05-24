Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.24 Mayıs 2019 Cuma 23:05
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.
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