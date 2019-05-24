Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Bitlis-Tatvan kırsalında 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

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