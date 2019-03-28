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Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz’dan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.

28 Mart 2019 Perşembe 11:22
Bitlis Milli Eğitim Müdürü Korkmaz’dan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i ziyaret etti.


Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, beraberindekilerle birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Korkmaz’a ve beraberindekilere teşekkür ederek, bölge eğitiminin yükseltilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.Korkmaz ise, konuk severliğinden dolayı Tekin’e teşekkür etti.


Ziyarette, iller arası ortak projelerin yapılması yönünde kararlar alındı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:22
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