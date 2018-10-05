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Bitlis merkezli terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli PKK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:58
Bitlis merkezli terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; ‘PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma’ suçlaması ile 2 Ekim 2018 tarihinde 7 şahsa yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde yakalanan M.K., E.Y.., B.Ç., A.G. ve B.B., isimli 5 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmişlerdir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:58
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bitlis
  4. bitlis
  5. pkk
  6. kck
  7. operasyon
  8. gözaltı

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