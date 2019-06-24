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Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, kendi ürettiği iki adet insansız hava aracıyla (İHA) Teknofest yarışmasına katılacak.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:26
Bitlis Eren Üniversitesi iki İHA ile Teknofest’e katılıyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, kendi ürettiği iki adet insansız hava aracıyla (İHA) Teknofest yarışmasına katılacak.


BEÜ Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Fatih Kuluöztürk ve öğrencileri, uzun süren çalışmalar sonucunda kendi ürettikleri ’Gökyüzünün Gözü’ ve ‘Albatros’ adlı iki İHA ile Teknofest’e katılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuluöztürk, geçen yılki İHA’ya ‘Albatros’ adlı İHA’yı eklediklerini belirterek, “Teknofest, aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bir yarışma. Geçen yıl bu yarışmaya döner kanatlı kategoride katılmıştık. Bu yıl iki takım oluşturduk. Geçen yıl ’Gökyüzünün Gözü’ takımımıza bu yıl ‘Albatros’ takımını ekledik. Başvuru yaptık ve başvurumuz kabul edildi” dedi.


Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Kubilay Demir’in İHA’ların yanı sıra insansız su altı aracıyla da başvuru yaptığını belirten Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Fatih Kuluöztürk, sözlerine şöyle sürdürdü:


“Her takımımız 8’er kişiden oluşuyor. Çoğunluğu elektrik elektronik bölümü öğrencilerimiz. Diğer bölümlerden de arkadaşlarımız var. Toplamda 16 civarında öğrencimiz var. Bunun yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerinden Kubilay Demir Hocamızın Teknofest kapsamında insansız su altı araçları kategorisi de var. Buna da başvuru yapıldı. Bu takımımızda da 4 öğrencimiz bulunuyor.”


Geçen yılın tecrübesi ile bu yıl daha iyi bir derece alacaklarına inandıklarını ifade eden Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Fatih Kuluöztürk, “Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeler sayesinde bu yıl daha hızlı yol alabiliyoruz. En azından ne yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Geçen yıl öğrenmek için geceli gündüzlü çalışmamız gerekiyordu. Bu yıl bu konuda hem tecrübeli öğrencilerimiz var hem de bizler tecrübeliyiz. İşe hemen bir gövde tasarımı ile başladık. İki takım içinde tasarımlarımız bitti. Bu tasarımlara uygun motorlar ve diğer dijital bileşimlerinin temin edilmesi, daha sonra ise istenen görevlere göre kodlamanın gerektiği, görüntü işleme gibi metotların kullanıldığı süreçler ve testler başlayacak. Daha önce bir ön tasarım raporu göndermiştik. Bununla kabul gördük. Hedefimiz, bahsettiğimiz ön raporlarda ’Gökyüzünün Gözü’ takımımız 186 takım arasında 4. oldu. Birçok köklü üniversitemiz vardı. Bu bizim için hem umut verici hem de gurur verici bir olay. İnşallah hazırlıklarımızı daha yoğun sürdürüp güzel bir derece ile dönmeyi düşünüyoruz. Bölgemizde bir üniversitenin katılımı yok. İnşallah ses getirici bir derece alırsak, bu bizim için gurur kaynağı olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:26
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