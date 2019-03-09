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Bitlis emniyetinden ‘Güven Masası’ uygulaması

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğinde ‘Güven Masası’ hizmete girdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:21
Bitlis emniyetinden ‘Güven Masası’ uygulaması

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğinde ‘Güven Masası’ hizmete girdi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşınması amacıyla böyle bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Polis merkezi amirlikleri, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettiği ilk yer, polis ile vatandaşlarımızın ilk temas noktası olması sebebiyle, vatandaşlarımızın talep, şikâyet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi, en üst düzeyde iletişim kurulması, polis halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşınması amacıyla Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğimizde “Polis Merkezi Amirliği Etik Davranış İlkeleri” doğrultusunda “Güven Masası” hizmete girmiştir. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak kaliteli ve iyi hizmet verebilmek için faaliyetlerimiz devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:21
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