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Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı

Bitlis Belediyesi tarafından açılacak olan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs kayıtları başladı

Bitlis Belediyesi tarafından açılacak olan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı.


Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, seçim öncesi söz verdikleri 50 projeyi tek tek hayatta geçirdikleri belirtilerek, “Bitlis’te 4 ayrı toplum merkezinden yürütülen projelerle sosyal belediyecilikte yeni ufuklar açan Bitlis Belediyesi, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarında yeni dönem başlıyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına ağırlık veren belediyemiz, hizmetleriyle vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşların boş vakitlerini değerlendirecekleri hem eğlenip hem de meslek edinebilecekleri kurslara katılma imkanı sunan belediyemiz, ayrıca kursa katılanların kurslarda yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunabilecekler” denildi.


Açıklamada; İngilizce, Kürtçe dil kursları, kort tenisi, tiyatro, resim, bilgisayar, gitar, bağlama, fitness, zeka oyunları, dikiş nakış, ahşap boyama, tel kırma, amigromi, el örgüsü ve sabun kursuna katılmak isteyen vatandaşların Bitlis Belediyesi hizmet binasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, toplum merkezlerine ya da 0532 708 93 36 - 0434 228 63 10 iletişim hatlarını arayarak kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:51
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