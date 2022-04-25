Bitlis bayram namazı saat kaçta? Bitlis il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs
Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Bu kıymetli günde camilere, mescitlere gidecek olanlar ise bayram namazının sabah saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Bitlis’te ramazan bayramı namazı saat kaçta? 2022 Bitlis bayram namazı vakti:
On bir ayın sultanı 2 Nisan’da huzur ve bereketiyle geldi. Ramazan 2 Mayıs Pazartesi günü yerini bayramla birlikte şevval ayına bırakacak. Vatandaşlar ise bayramın birinci gününde bulunacakları ilin bayram namazı vaktini araştırmaya başladı. Peki, Bitlis bayram namazı saat kaçta?
Bitlis bayram namazı saat kaçta? Bitlis il ilçe bayram namazı vakitleri 2 Mayıs
2 Mayıs Pazartesi günü Bitlis Merkez'de bayram namazı 05.45'te kılınacak.
Adilcevaz bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bitlis Adilcevaz'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.42'de kılınacak.
Ahlak bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bitlis Ahlat'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.43'te kılınacak.
Hizan bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bitlis Hizan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.44'te kılınacak.
Mutki bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bitlis Mutki'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.46'da kılınacak.
Tatvan bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bitlis Tatvan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.44'te kılınacak.