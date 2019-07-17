0553 313 94 23

Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi

Bitlis Adliyesinde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi

Bitlis Adliyesinde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.


Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından darbe girişiminde çekilen fotoğrafların sergisini açtı. Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Adli Yargı Komisyon Başkan Vekili Nilgün Can tarafından açılışı gerçekleştirilen serginin, cuma gününe kadar açık kalacağı belirtildi. 80 adet fotoğrafın sergilendiği sergiyi gezen Başsavcı Dilsiz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün hiçbir zaman vatandaşlarımızın zihinlerinden silinmemesi amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün öncülüğünde 15 Temmuz sergisi açtık. Bu serginin temel amacı, yaşadığımız 100 yılın diyoruz, ama bin yılın ihaneti olan 15 Temmuz’u hiçbir şekilde insanlarımızın zihninden silinmesine müsaade etmeme amacındayız. Her zaman söylüyoruz, Türkiye’de bir darbeler tarihi var. Ancak bu tarih 15 Temmuz’da tamamen değişti ve şimdiye kadar hiç kimsenin uzanamadığı ’namahrem elini uzatmasın’ demiş olduğumuz Meclisimiz, bombalarla yerle bir edilmeye çalışıldı. Bunu hiçbir zaman unutmadık unutturmayacağız. Bunu unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Allah bu millete bir daha böyle bir felaketi ve ihaneti yaşatmasın. Biz 15 Temmuz’u yaşadık, torunlarımız ve torunlarımızın torunu bu 15 Temmuz’u konuşacaklar. Mutlaka kendi içlerinde bu ihaneti anlatacaklar. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen Denetimli Serbestlik Müdürümüz Soydan Çetinkaya’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. FETÖ'nün 'altın çocuğu' hapis cezasına..
    3. (Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı
    4. Kaçakla mücadelede kararlı duruş
    5. Etiyopya 10. eyalet için referanduma..
    6. Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline..
    7. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi
    9. Erdemli Belediyesi’nin okullara..
    10. Yunan Meclisinde yemin töreni
    11. Esnaf sahredeyken çalışma alanı..
    12. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    13. Genç mühendislerin diploma sevinci
    14. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    15. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    16. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    17. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    18. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Aziziye’de denetimler sıklaştı
    20. Yıkılma tehlikesi bulunan evde..
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’