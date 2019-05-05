Bitkisel hayatta olanlar oruç tutmalı mı? Bitkisel hayatta olanlar ibadetten sorumlu mudur?

Ramazan ayında müslümanlar ibadetlerini yapar ve Allah'la yakınlık kurarlar. Şüphesiz bu ibadetlerin başında oruç tutmak gelir. Peki oruç kimlere farzdır? Bitkisel hayatta olan hastalar oruçla yükümlü müdür? Bitkisel hayatta olanlar ibadetten sorumlu olur mu? İşte konuya ilişkin Diyanet'in açıklaması...

Bitkisel hayatta olanlar ibadetten sorumlu olur mu?

Bilinci bir günden fazla yerinde olmayan kişinin namazları düşer. Bu itibarla bitkisel hayata giren ve bir daha iyileşemeyen kimse namazlardan dolayı sorumlu olmaz. Bilincini bir günden daha az süreyle kaybedenlerin, ayıldıkları zaman namazlarını kaza etmeleri gerekir (Semerkandî, Tuhfe, II, 192).

Oruç sorumluluğunun düşmesi için ise, bilinç kaybının bir ay devam etmesi gerekir. Bir aydan daha az olan bilinç kaybında, tutulamayan oruçların kaza edilmesi gerekir (Semerkandî, Tuhfe, II, 350).

Ancak bitkisel hayattayken henüz bir ay dolmadan vefat eden kişinin tutamadığı oruçlar için kaza sorumluluğu yoktur. Dolayısıyla onlar için fidye vermek gerekmez.