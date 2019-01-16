Bitkin halde bulunan caretta caretta koruma altında
Bodrum ilçesinde, bitkin halde bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi16 Ocak 2019 Çarşamba 18:35
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bitkin halde bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.
Gümbet Koyu'ndaki iskelenin görevlisi, kıyıya yakın hareketsiz duran caretta caretta olduğunu fark ederek yetkililere bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği üyeleri, Bodrum Hayvan Hakları Derneği gönüllülerinin de eşliğinde caretta carettayı karaya çıkardı.
Bitkin haldeki deniz kaplumbağasının vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı.
Caretta caretta, görüşme sonrası DEKAMER'e götürülmek üzere AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Bodrum ekibine teslim edildi. Ekip, kaplumbağayı alarak yola çıktı.
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