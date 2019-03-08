Biter, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, sevgileri, fedakarlıkları ve mücadele ruhu ile insanlığın umudunu yeşerten kadınların, hükümetleri döneminde hak ettikleri değeri gördüğünü belirtti.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter, AK Parti hükümetiyle birlikte kadınların hak ettikleri değeri gördüklerini, hükümetlerinin kadına yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Kadını gerçek anlamda özgürleştiren tek partiAK Parti’dir. Çünkü partimiz kadınları siyaset felsefesinin merkezine yerleştirmiştir” dedi.

Huriye Biter, 2002’de parlamentodaki kadın milletvekili sayısının 24, kadın temsil oranının yüzde 4,4 iken, 24 Haziran seçimlerinde sadece AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilinin yer aldığını ifade ederek, “Elbette bunları da yeterli görmüyoruz ama geçmişle kıyaslandığında AK Parti’nin kadına verdiği değer açık ve net olarak görülecektir. Bu vesile ile,başta ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan şehit ve gazi annelerimiz ve onların değerleri eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın DünyaKadınlar Günü’nü kutluyor,mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” ifadelerine yer verdi.