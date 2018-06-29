Bitcoin'de yaşanan düşüş devam edecek mi?

Bitcoin, Şubat ayından bu yana ilk kez 6.000 doların altına düştü ve yatırımcılar kripto sürecinin sona ereceğini düşünmeye başladı. Piyasaya göre lider kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz Aralık ayında 19.500 doları görmüştü.

Bitcoin dün 6.000 doların altına düştü. Kripto para simsarı olan Ran Neu-Ner’e göre, düşüş devam edecek.

"ŞU ANDA PARAMIN PİYASADA DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR"

Neu-Ner, yüzde 16’lık boğa piyasası öngörüsüne karşılık kripto para piyasası için için yüzde 60'tan fazla bir düşüş beklediğini belirtti.

Ayrıca "Ayı piyasası, önümüzdeki hafta Bitcoin'in yaklaşık 5 bin 350 dolar seviyesine geriletebilir” dedi.

Neu-Ner, Bitcoin’in kısa vadeli yatırıma uygun olmadığını, uzun vadeli yatırımlar için düşünmenin daha mantıklı olacağını belirtti.

ALTERNATİFLER

Neu-Ner, Bitcoin'de daha fazla düşüş beklerken, hala kendini bir kripto simsarı olarak adlandırıyor. Piyasadaki diğer alternatifleri belirlemek için blok zincirini teknolojisini takip ediyor.

Neu-Ner "Yeni alternatif aramak iki bozuk parayla yazı tura atmak gibi…" dedi.

Bu ilk paranın “Çin Ethereumu” olarak bilinen “NEO” ve diğerinin “CARDANO” dolduğunu belirtti.

“BİTCOİN’E YATIRIM YAPMAYIN”

Bu, dünyanın merkez bankalarının temsil eden bir kuruluşun yeni bir raporunda bulunan mesajlarından biri…

İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki yoğun ilginin, “aldatmanın ötesinde” olduğunu belirtti.

Pek çok kripto paranın insanlara hitap etmesinin en büyük nedeninin bu paraların merkez bankalarına bağlı değil, özeksiz olmaları. İşlem kayıtları sadece dijital bir defterde tutuluyor. Ancak her bitcoin işlemi, kullanıcıların dijital deftere ekleyebilmesi için bir ücret gerekiyor. Talebin yoğun olduğu dönemlerde bu ücretler yükseliyor. Aralık ayında zirveyi gören bitcoinin işlem başı ücreti yaklaşık 57 $'a yükselmişti.

Bankanın araştırma sorumlusu Hyun Song Shin, şunları söyledi: "Bitcoin ile 2 dolara kahve satın alacaksanız, bu işlemin gerçekleşmesi için 57 dolar ödemek zorunda kalacaksınız"

BİTCOİN YATIRIMINIZ GÜVENDE Mİ?

Raporda ayrıca kripto para birimlerinin güvenliği de araştırıldı.

“Güven, işlemlerin kaydedildiği merkezde yaşanacak herhangi bir sorun nedeniyle her an yok olabilir. Bu işlemlerin birden durdurabileceği ve büyük çaplı bir değer kaybıyla sonuçlanabileceği anlamına geliyor” diye belirtildi.