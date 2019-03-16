Bitcoin yeniden 4 bin doların üstünde

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

24 Şubat’ta 4 bin Dolar’ın altına inen Bitcoin 19 gün sonra yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Kriptopara piyasalarını hareketlendiren yükseliş, 2018’in son aylarında beklenen ama bir türlü gerçekleşmeyen 50 bin dolar bandının işaret fişeği olabilir.

Bitcoin’de yatay seyir ne kadar sürecek?

Kriptopara piyasasının doları sayılan Bitcoin, 19 gün aradan sonra bu sabah 07:10’da yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. 2018’in Aralık ayında 2017’deki gibi çok büyük artış beklentisine yol açan Bitcoin, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratırken, 2019’un ilk 2 ayında da beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. Kriptopara analistlerinin birçoğu 2019 yılının son çeyreğine kadar Bitcoin’in 3 bin 500 dolar bandında seyredeceğini öngörürken, bazı analistler ise bu yılın 3. çeyreğinde Bitcoin’in değerinin 50 bin doları görebileceği tahmininde bulunuyor.

Bitcoin yeni dünya düzeninin parası olacak

Borsa ve değerli maden yatırımcısı vatandaşlar Bitcoin’e mesafeli yaklaşırken, önemli ekonomistler Bitcoin’in kısa zamanda Amerikan dolarının yerini alarak yeni dünya ekonomisinin baz parası olacağını iddia ediyor. Wall Street analistlerinden Tom Lee, Bitcoin'in 2019’u güçlenmiş şekilde tamamlayacağına inandığını söyledi. Lee, JPMorgan ve bazı bankaların kendi kripto paralarını üretmesinin diğer büyük oyuncular için de cesaretlendirici bir gelişme olduğuna değinerek, Venezuela örneğinde olduğu gibi savaş ve kaos ortamlarının Bitcoin’in benimsenmesine ve değerlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.