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Bitcoin ile ilgili şok gerçek!

Blockchain güvenlik şirketi CasaHODL mühendislerinden Jameson Lopp, yaklaşık olarak dört milyon Bitcoin´in kayıp olduğunu ve iki milyonunun da çalındığını açıkladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:11
Bitcoin ile ilgili şok gerçek!

Building on Bitcoin isimli bir konferansta konuşan Lopp, Temmuz itibariyle toplamda altı milyon BTC´nin ulaşılamaz olduğunu belirtirken, sistemdeki BTC´lerin yüzde 28.5´inin Bitcoin blok zincirinde kalıcı olarak kaybolduğunu söyledi.

Toplam BTC stoğunun 15 milyondan fazla olmayacağı ve şu an sistemde 17 milyon BTC´nin işlem gördüğü göz önüne alındığında ise gönderilen, alınan veya ticareti yapılan BTC sayısının 11 milyondan fazla olamayacağı ortaya çıkıyor.

İlk kez Kasım 2017´de kripto para birimleri ve blok zinciri analiz şirketi Chainanalysis, Bitcoin blok zincirinde toplam 3.79 milyon BTC´nin kaybolduğunu iddia etmiş ve Chainanalysis ekonomisti Kim Grauer, kripto para birimleri sektörünün spekülatif doğası sebebiyle kayıp kripto para birimlerinin piyasa hacmi hesaplamasında yer almadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:11
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