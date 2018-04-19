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Bitcoin hırsızı, başbakanı taşıyan uçakla İzlanda'dan kaçtı

İzlanda'da büyük bir Bitcoin hırsızlığının planlayıcısı olduğu iddia edilen Sindri Thor Stefansson adlı kişi hem hapisten hem de ülkeden kaçmayı başardı.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:20
Bitcoin hırsızı, başbakanı taşıyan uçakla İzlanda'dan kaçtı

Sputnik'in haberine göre, Şubat ayında diğer 10 kişiyle birlikte tutuklanan Sindri Thor Stefansson, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin madenciliği için kullanılan 600 adet bilgisayarın çalınması ile suçlanıyordu. 

Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki bilgisayarlar hala kayıp.

Stefansson ada ülkesi İzlanda'nın güneyindeki düşük güvenlikli Sogni cezaevinde tutuluyordu.

Ancak yerel medyanın aktardığına göre, hırsızlık şüphelisi Stefansson cezaevinin penceresinden kaçmayı ve 95 km. uzaklıktaki uluslararası Kaflavik havalimanına gitmeyi başardı.

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ULUSLARARASI TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Polis, havalimanındaki kamera kayıtlarından Stefansson'un İsveç'e giden bir uçağa bindiğini tespit etti.

Uçak tesadüfen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve diğer 4 İslandinav mevkidaşı ile buluşmak üzere İsveç'e giden İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'i taşıyordu.

Visir'e konuşan polis şefi Gunnar Schram, Stefansson'un sahte pasaport kullandığını belirterek "Bir yardımcısı vardı. Bundan eminiz" ifadelerini kullandı.

İsveç polis herhangi bir tutuklama yapmadıklarını ancak izlandalı meslektaşlarının kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Stefansson için uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı da açıklandı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:20
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