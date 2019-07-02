Bitcoin helal mi? Diyanet bitcoin fetvası

Bitcoin, son zamanların en çok konuşulan konularından biri. Sanal para birimi olan bitcoinin değeri on bin dolara yaklaştı; alışlar arttı. Birçok kişinin parasını değerlendirmek üzere edinmeyi planladığı bitcoin için Diyanet fetvası nedir? Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin helal mi, haram mıdır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası!

Diyanet İşleri Başkanlığı, sanal para birimi Bitcoin’in caiz olmadığını açıkladı. Diyanet, “Bitcoin caiz midir” sorusuna verdiği cevapta, kripto paraların değer kazanıp kaybetme konusunda spekülasyonlara açık olması ve kara para aklamak için kullanıldığı gerekçesiyle şu aşamada dinen uygun olmadığı belirtildi.

Dünyanın sanal para birimi Bitcoin’e Diyanet’ten onay çıkmadı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na “Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” şeklinde soru yöneltildi. Din İşleri ise kripto paraların merkezi bir otoriteye sahip olmadığına ve bu yüzden devlet teminatı altında olmadığına dikkat çekerken değer kazanıp kaybetme konusunda spekülasyonlara açık olması ve kara para aklamak için kullanıldığı gerekçesiyle şu aşamada dinen uygun olmadığı yönünde soruyu cevapladı.

Gayrımeşru işlere açık

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Bitcoin'e dair yapılan açıklama şöyle: "Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan, üzerinde rakamsal değeri yazılı, kağıt ya da metal nesnedir. Sanal para ise; arkasında herhangi merkezi finansal kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari alışverişe imkan tanıyan her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimidir. Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır. Değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin denetim ve gözetiminden uzak olması gibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir."

Bitcoin nedir?

Bitcoin, heryerde herkese anında ödeme imkanı sunan, merkezi olmayan dijital kripto paradır. Ortalama her 10 dakikada bir öbek transfer işlemi, küresel işlem defteri olan Blok-Zincir’e yazılarak onaylanır. Yeni bloklar, küresel işlem defterine, bir matematik problemini çözmek için yarışan madenciler tarafından yazılırlar. Başarılı madenciye yeni bitcoin hediye edilir. Dolaşımdaki bitcoin sayısı, kolayca tahmin edilebilen bir eğriye göre hesaplanabilir. 2040 yılında 21 milyon bitcoin üretilmiş olacaktır. Bitcoin teknolojileri kullanılarak tanımlanmış binlerce altcoin vardır. Kripto-para marketinin toplam kapitalizasyonu 14 milyar doların üzerindedir.