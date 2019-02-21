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Bismilli bilek güreşçileri Türkiye şampiyonasında Diyarbakır’ı temsil edecek

Yalova’da 20-24 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Okullararası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında Diyarbakır’ı Bismil ekibi temsil edecek.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:34
Bismilli bilek güreşçileri Türkiye şampiyonasında Diyarbakır’ı temsil edecek

Yalova’da 20-24 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Okullararası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında Diyarbakır’ı Bismil ekibi temsil edecek.


Diyarbakır Seyrantepe Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi müsabakalarında Bismil Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarı elde ederek, 20-24 Mart 2019 tarihinde Yalova’da düzenlenecek Okullararası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında Diyarbakır’ı temsil etmeye hak kazandı.


Dereceye giren öğrencilerden Ahmet Özer 75 kiloda, Yunus Çelebi 65 kiloda, Şevin Çavdar 65 kiloda ve Fatih Aydın ise 70 kiloda il birincisi oldu. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Öğrencileri müsabakalara hazırlayan Fatih Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Abdulkadir Oruç, Türkiye şampiyonasında Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi. Oruç, "Öğrencilerimiz güzel performans sergilediler. Bunda öğrencilerin vakit sınırlaması olmadan okulun özel yerlerinde fedakarca çalışmalarının da etkisi var. Bizlere bu konularda yardımcı olan müdürümüz Nevzat Koluman’a teşekkür ediyorum. Bize başarılarıyla mutluluk sağlayan öğrencilerimize de çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Öğrencilerin başarı sevincini paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise, derece alan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:34
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