Bismil’deki öğrencilerden yaşlılara ziyaret Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi evde bakım ekibi, öğrencilerle birlikte yaşlıları ziyaret edip evlerini temizledi.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi evde bakım ekibi, öğrencilerle birlikte yaşlıları ziyaret edip evlerini temizledi.

Bismil’de eğitim gören öğrenciler, evde bakım ekibi ile birlikte yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların evlerini temizleyen öğrenciler, onlara çiçek verdi. Öğrencileri karşılarında gören yaşlılar duygusal anlar yaşadı. Öğrenci ve öğretmenler yaşlılarla sohbet ederek, sağlıklı ve huzurlu ömür temennisinde bulundu.

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