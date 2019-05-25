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Bismil’de ’Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz’ yürüyüşü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ’Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz’ sloganıyla çok sayıda vatandaş ve öğrencinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:17
Bismil’de ’Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz’ yürüyüşü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ’Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz’ sloganıyla çok sayıda vatandaş ve öğrencinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.


Bismil İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından ‘Türkiye sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı’ kapsamında ilçede çok sayıda kişinin katılımıyla ’Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Halk Sağlığı Müdürlüğü önünden başlayan Bismil Hükümet konağı önünde son bulan yürüyüşte, öğrenciler ve vatandaşlar sağlıklı yürüyüşe dikkat çekti. Bismil İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Kaya, bu etkinlikle fiziksel aktiviteleri arttırmayı hedeflendiğini belirterek,"Halk sağlığının amacı, vatandaşlarımızın sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıklarından her yıl dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Halbuki bulaşıcı olmayan bu hastalıklar önlenebilir niteliktedir. Kalp hastalıkları, inmeler, tip 2 diyabetve bazı kanserler sağlıklı hayat tarzı benimsenerek önlenebilir. Bunun için tütün ve alkol kullanmamak, sağlıklı beslenmek, fiziksel hareketliliği artırmak gereklidir" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:17
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