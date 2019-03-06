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Bismil Kaymakamı Yüksel’den 8 mart etkinliğine davet

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 8 Mart dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliğe, tüm kadınları davetetti.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
Bismil Kaymakamı Yüksel’den 8 mart etkinliğine davet

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, 8 Mart dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliğe, tüm kadınları davetetti.


Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 8 Mart Cuma günü saat 13.00’da bir düğün salonunda kadınlara yönelik etkinlik düzenleyecek. Etkinlikle ilgili bilgi veren Bismil Kaymakamı Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını söyledi. Kaymakam Yüksel, "8 Mart Cuma günü saat 13.00’da bir düğün salonunda kadınlarımız için özel bir program hazırladık. Grup Ezgi ve diğer etkinliklerimiz ile kadınlarımıza hoşça vakit geçirmeleri sağlayacağız. Tüm kadınlarımızı cuma günü bu güzel etkinliğe davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:37
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