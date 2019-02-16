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Bismil Belediyesinden geleneksel 2’nci toplu sünnet şöleni

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında bu yıl 2’ncisi düzenlenen sünnet şölenini coşkuyla gerçekleştirdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:46
Bismil Belediyesinden geleneksel 2’nci toplu sünnet şöleni

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında bu yıl 2’ncisi düzenlenen sünnet şölenini coşkuyla gerçekleştirdi.


Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 2’nci sünnet şöleni coşkuyla kutlandı. Çocukların kirvesi olan Kaymakam ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel tarafından çocuklara çeyrek altın takıldı.


Bismil ilçesinde bir konferans salonunda bir araya gelen 168 çocuk belediyenin düzenlediği geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleniyle kutlama yaptı. Şölene Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Emniyet Amiri Ersin Erdoğan, sünneti gerçekleşen çocuklar ve aileleri katıldı.


Şölende yemekten sonra Kaymakam Yüksel tarafından çeyrek altın ve hediyeleri dağıtıldı. Daha sonra çocuklar animasyon sahne gösterileriyle gün boyu eğlendi. Toplu sünnet şöleninde konuşan Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel, toplu sünnet töreninin geleneksel hale geldiğini belirterek kendilerinden sonrada devamının gelmesini umduğunu söyledi.


Kaymakam Yüksel, "Bismil Belediye Başkanlığı olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz şölen geleneksel hale geldi, umuyoruz ki bizden sonrada devam edecek. Bizden önce sosyal belediyecilik anlamında çok ciddi hizmetlere rastlayamadık. Biz görevi devraldıktan sonra çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde hep yanlarında olduk. Bunlardan biride sünnet şölenleri, geçen yıl 110 çocuğumuz sünnet olmuştu bu yıl ara tatilde yapmamıza rağmen 168 sünnet oldular. Bugünde onların şölenini gerçekleştiriyoruz. Bismil Belediyesi olarak her çocuğumuza çeyrek altın hediye ediyoruz. Bismil Belediye Başkanlığı olarak onların kirveleriyiz, çeşitli oyuncaklarda sunacağız. Çocuklarımız akşama kadar animasyon gösterileriyle eğlenecekler” dedi.


Çocuğunu sünnet ettiren Nuri Kaya ise Bismil Belediyesinin herkesi toplayıp sünnet ettirdiklerini, yemek vererek her şeyi yaptıklarını dile getirerek memnun olduklarını söyledi.


İkiz çocuklarını sünnet ettiren Nazlı Sansarkan Bismil Belediyesine teşekkür ederek ikizlerinin onlar sayesinde sünnet ettirdiklerini aktardı.


Sünnet olan çocuklardan Ali Sami Ağaç, şölenin çok güzel olduğunu ve çok eğlendiğini belirterek Bismil Belediyesini ve Kaymakamı çok sevdiğini söyleyerek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:46
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