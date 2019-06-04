0553 313 94 23

BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete girdi

İzmir’in "bisiklet kenti" kimliği kazanması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete açıldı.

04 Haziran 2019 Salı 13:08
BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete girdi

İzmir’in "bisiklet kenti" kimliği kazanması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete açıldı. 2014’ten bu yana 2 milyon kullanıcıya ulaşan BİSİM, iki sürücülü (tandem) bisikletlerle birlikte yakında daha çok İzmirliye ulaşmayı hedefliyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi oluşturduğu bisiklet yollarıyla güvenli ve keyifli sürüş imkanı oluştururken, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek için BİSİM istasyonlarını da yaygınlaştırıyor. 2014 yılında kurulan kiralık bisiklet sistemi BİSİM, 35’inci istasyonunuBornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda açtı. 735 park yeri ve 500 bisikletle hizmet veren BİSİM 2014 yılından bu yana 2milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Bu süre içinde 285 bin kişi ise sisteme üye oldu.


Sahilevleri’nden Kuş Cenneti’ne uzanan istasyonlarıyla kente yayılan BİSİM, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilmek için yeni yatırımlar da planlıyor. Bunlardan biri de iki kişinin aynı anda pedal çevirebildiği "tandem" olarak adlandırılan bisikletlerin hizmete alınması olacak.



BİSİM artık sosyal medyada


Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için toplu sürüş etkinliklerine de tam destek veren BİSİM, artık sosyal medya aracılığıyla da İzmirlilerle buluşuyor. Bisiklet tutkunları @yollarartikbisim Instagram hesabından hem bilgi edinebiliyor, hem de bisikletle ve İzmir’le ilgili en güzel paylaşımları takip edebiliyor.



Üye kartı, İzmirim Kart ya da kredi kartı ile binilebiliyor


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hem kentliler hem de çevreyi yakından gözlemlemek isteyen turistler tarafından büyük ilgi gören bisiklet kiralama sistemi “BİSİM”den üç ayrı yöntemle faydalanmak mümkün. Bisiklet kullanmak isteyenler, sistemden hızlı ve kolay yoldan yararlanmak için üye kartı çıkarabiliyor.Sisteme üye olmayanlar ise İzmirim Kart ve kredi kartı kullanarak bisiklet kiralayabiliyor. BİSİM’de kiralama ücreti olarak her saat için 3 TLödeme yapılıyor. İzmir’in akıllı bisiklet sistemi, 06.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarla bayram bir başka güzel
    1. Çocuklarla bayram bir başka güzel
    2. TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da..
    3. Balçova Belediyesinde yüzler gülüyor
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 15..
    5. BİSİM’in 35’inci istasyonu da hizmete..
    6. İstanbul Hareketi'nden Yıldırım..
    7. Ağabeyini ailesinin gözleri önünde..
    8. Muhtar olarak ölmek istemişti olmadı
    9. İdlib'de bombardıman altında bayram
    10. Dedeleri gibi dünyaya meydan okumayı..
    11. Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    12. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    13. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    14. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    15. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    16. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    17. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    18. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    19. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    20. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    21. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    22. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    23. Mesleki eğitime yeni soluk
    24. "Namazını kıl kardeşim"
    25. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    26. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    27. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    28. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    29. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    30. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."