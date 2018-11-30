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Bisikletli hırsızlık zanlısı yakalandı

Eskişehir'de çok sayıda adresten hırsızlık olayına karıştığı, ev sahibini bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı- Şüphelinin evinde yapılan aramada 15 hırsızlık olayında çalındığı belirlenen bilgisayar, saat ve sigara gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi

30 Kasım 2018 Cuma 13:43
Bisikletli hırsızlık zanlısı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ev sahibini bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen bisikletli hırsızlık zanlısı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olayları ile 4 Eylül'de Yenikent Mahallesi'nde yaşayan H.H'nin, evine giren kişi tarafından bıçakla ağır yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık ve yaralama olayının failinin bisiklet kullandığını ve Vadişehir Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheli Gökhan Y'nin evinde yapılan aramada 15 farklı hırsızlık olayında çalındığı belirlenen dizüstü bilgisayarlar, inşaat malzemeleri, sigara, saat, ziynet eşyası ile çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:43
  1. bıçak
  2. Eskişehir
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