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Bisikletli gezginler Türkiye'de en çok çayı sevmiş

Almanya'dan 6 ay önce dünyanın bisikletle gezilebileceğini göstermek amacıyla yola çıkan iki gezgin, Ağrı'ya ulaştı- Alman gezgin Nono Konopka: "İstanbul, Kapadokya ve Giresun'u gezdikten sonra Ağrı'ya geldik. Kapadokya'yı çok beğendik, insanları sıcak kanlı. En çok çayı sevdik. İnsanlar sürekli çay içmeye davet ettiler"- Maksimilian Jabs:"Havalar soğuk ancak soğuk havada da bisiklet turunun yapılabileceğini ve insanların kaynaşabileceğini göstermek istiyoruz"

25 Ocak 2019 Cuma 11:11
Bisikletli gezginler Türkiye'de en çok çayı sevmiş

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Almanya'dan 6 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan ve turlarını Çin'de tamamlamak isteyen gezginler Maksimilian Jabs ve Nono Konopka, Ağrı'ya ulaştı.

Ülkelerinden 6 ay önce bisikletle yola çıkıp yaklaşık 4 bin 500 kilometre pedal çevirerek Ağrı'ya ulaşan Almanya uyruklu Maksimilian Jabs ve Nono Konopka, kentte 3 günlük dinlenme molası verdi.

Ağrı'ya Sivas ve Erzurum güzergahından gelen ve dünyanın bisikletle gezilebileceğini göstermek isteyen gezginler, bu süreçte kentteki bir otelde konakladı.

Bisikletleriyle şehri dolaşan gezginler, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuk havada donan teller, buz tutan yollar, çatılardan sarkan ve 2 metreyi bulan buz sarkıtları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Alman gezginler, cep telefonu uygulamasında, Ağrı'da hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecede olduğunu görüp kamera ile kayıt altına altı.

Nono Konopka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dan bisikletle başladıkları dünya turunu Çin'de tamamlamayı planladıklarını söyledi.

- "Farklı kültürleri tanımak istiyoruz"

Bisikletle bir çok farklı ülkeyi gezmelerinin sebebinin farklı kültürleri tanıyıp iç içe geçmek ve dünyanın bisikletle gezilebileceğini göstermek olduğunu belirten Konopka, bu yüzden gezgin olduklarını belirtti.

Konopka, "İstanbul, Kapadokya ve Giresun'u gezdikten sonra Ağrı'ya geldik. Kapadokya'yı çok beğendik, insanları sıcak kanlı. En çok çayı sevdik. İnsanlar sürekli çay içmeye davet ettiler." diye konuştu.

- "Türkiye'ye hayran kaldık"

Maksimilian Jabs ise Ağrılı insanların çok sıcak kanlı olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye hayran kaldıklarını ifade etti.

İnsanların cana yakın olduğunu ancak böylesine soğuk bir şehirle daha önce karşılaşmadıklarını anlatan Jabs, şöyle konuştu:

"Kat kat elbise giymemize rağmen halen çok üşüyoruz. Havalar soğuk ancak soğuk havada da bisiklet turunun yapılabileceğini ve insanların kaynaşabileceğini göstermek istiyoruz. Güzergah olarak İran üzerinden Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a geçip turumuzu Çin'de tamamlayacağız."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:11
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