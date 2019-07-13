Bisikletli çocuğun kazası güvenlik kamerasında Ankara’nın Sincan ilçesindebisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara’nın Sincan ilçesindebisikletiyle yola çıkan bir çocuğun kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesiüzerinde 11 yaşlarında Arda Efe Doğan bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bisikletli çocuk aniden yola çıkıncaMehmet Ç. 37 EP 322 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu en yakın devlet hastanesine sevk etti. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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