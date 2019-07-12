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"Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu"

Bursa'daki etkinliğin ikinci gününde, Oyak Renault Fabrikaları'nı gezen bisikletçiler, Kestel-İnegöl etabına başladı

12 Temmuz 2019 Cuma 12:40
"Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu"

BURSA (AA) - Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği (BUBİDOSD) tarafından organize edilen "Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu" devam ediyor.

Etkinlik kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen bisikletçiler, ikinci gün programı öncesi Oyak Renault Fabrikaları'nı gezdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikanın toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın, sporun farklı dallarının icra edildiği özellikli bir şehir olduğunu söyledi.

Gençleri yarınlara hazırlamayı amaçladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda çok gelişen, farklı branş ve disiplinlere sahip olan bisiklet sporunun hem şehir içinde hem de arazi ve çetin doğa şartlarında yapılabilmesi özellikleriyle önemli olduğunu ve bu anlamda bu aktivitenin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehirlerin büyümesi, gelişmesi ve trafiğin yoğunlaşmasıyla beraber bisiklet sporuna olan ilginin azaldığını görüyoruz. Bunu artırmak adına seçim dönemimizde özellikle bir irade ortaya koyduk. Bu konunun da takipçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun da üretimine başladıkları Yeni Clio 5'e, Türkiye'de ve ihraç edilecek ülkelerde başarılar diledi.

Sadece Clio ile yetinmeyeceklerini belirten Aoun, "Yeni hibrit motorlar ve buna bağlı olarak da hibrit araçlar üretmeye devam edeceğiz. Bu organizasyon için özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile çalıştığımız organizasyonlarımız ve ilişkilerimiz var. Bu güzel havada bu güzel organizasyonun başarıyla geçmesini diliyorum. Bizler için de bir başarı olacağına inanıyorum. Yolunuz açık olsun." dedi.

Daha sonra bisikletçiler, fabrika önünden startı verilen Kestel-İnegöl etabı için yola çıktı.

Mudanya-Bursa etabı dün geçilen tur, hafta sonu yapılacak İnegöl-Yenişehir-İznik ve Gemlik etaplarıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:40
  1. Bisiklet Turu
  2. Bisikletle Yüzyıllık Macera Turu
  3. Bursa
  4. OYAK Renault

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