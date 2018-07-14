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Bisikletiyle Ömer Halisdemir'in kabrine gidiyor

Konya'da yaşayan Beyza Acun adlı vatandaş, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için bisikletiyle çıktığı yolculukta Aksaray'a ulaştı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:59
Bisikletiyle Ömer Halisdemir'in kabrine gidiyor

Konya'da yaşayan Beyza Acun, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için bisikletiyle çıktığı yolculukta Aksaray'a geldi.

Konya'da yaşayan sağlık memuru bisiklet tutkunu Beyza Acun, yaklaşık 150 kilometre pedal çevirerek ulaştığı Aksaray'da, mola verdi.

Farklı şehirlerden şehitlerin kabirlerinden topladığı toprakları da yanına alan Acun, Aksaray'da 15 Temmuz şehidi Önder Güzel’in kabrini ziyaretinde dua etti.

Acun, 15 Temmuz Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, o gece yaşananların unutulmayacağına dikkati çekerek, "15 Temmuz'da yüzlerce şehit verdik. Bu şehitler bizde bir vefa bıraktı. Konya'dan 6 saatte geldim. Yolda Türk bayraklarını gördüklerinde insanların gururu bir başka oluyor. Çünkü o gecede yaşanılanları hatırladıktan sonra insanlar gerçekten de ülkesine, vatanına değer verdiğini anlıyor." diye konuştu.

Ülke genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ettiğini aktaran Acun, şunları kaydetti:

"Niğde'ye yarın ulaşmak üzere yola çıkacağım. Önce Ömer Halisdemir şehidimizin kabristanını ziyaret edeceğim. Konya ve Aksaray’dan şehitlikten aldığım toprakları Halisdemir'in kabrine sereceğim. Daha sonra Halisdemir’in evini ziyaret edip ailesi ve akrabaları ile görüşmeyi planlıyorum. Konya'dan getirdiğim Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağını aileye teslim etmeyi düşünüyorum."

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:59
  1. Aksaray
  2. Niğde
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