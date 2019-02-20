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Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

İngiltere’nin Hastings şehrinde yaşayan 28 yaşındaki İngiliz Graham Burgess, ülkesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Japonya’da sona erdirecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

İngiltere’nin Hastings şehrinde yaşayan 28 yaşındaki İngiliz Graham Burgess, ülkesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Japonya’da sona erdirecek. Burgess, macera dolu yolculuğunun Türkiye rotasında seyrediyor.


İngiltere’de kamu hizmeti işlerinde görevli memur Graham Burgess, ülkesini, arkadaşlarını ve ikamet ettiği Hastings şehrini geride bırakarak oldukça uzun bir yolculuğa çıktı. Lisans düzeyinde fizik bölümü mezunu Burgess, bu yolculuğa çıkmasındaki amacının; insanlara hayallerini yaşamaları ve hayatın denemeye değer olduğu mesajını vermek olduğunu belirtti. Ülkesinden başladığı yolculuğu, Japonya’da sona erdireceğini belirten Burgess, "Herkes hayalini yaşayabilir ama bunu sadece denemek zorundasın” diye konuştu.


Türkiye’ye Yunanistan üzerinden İpsala Sınır Kapısı aracılığı ile giriş yaptığını belirten Burgess, "İngiltere’den Japonya’ya uzun zamandır bisiklet yolcuğu yapıyorum. Şu an Türkiye’den geçiyorum, 2 aydır burada zaman geçiyorum. Gerçekten büyük bir ülke. Hayatımda farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyorum, kendime meydan okuyorum. Bisikletle seyahat etmeyi seviyorum, dışarıda olup güzel şeyler keşfetmek çok hoş. Asya’nın doğusuna gidip bazı arkadaşlarımı ziyaret etmek istiyorum. Her yere gidip, insanlarla buluşarak, nasıl yaşıyorlar görmek istiyorum. Türkleri çok sevdim, birçok deneyimler yaşadım. Çoğu insan beni hoş karşıladı ve merhaba demek için beni durdurdular, çayla yemek ikram ettiler. Yunanistan’dan, Türkiye’ye İpsala Sınır Kapısıyla giriş yaptım ve Gelibolu’ya gittim. Daha sonra Marmara’nın güneyinden geçerek Ankara’ya geldim" ifadelerine yer verdi.


Türkiye tarihine ilişkin pek çok bilgi edindiğini belirten Burgess, “Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ve Türkiye’nin doğuşu hakkında bir kitap okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk ile özellikle ilgileniyorum. Onun hakkında pek çokbilgi edindim. Anıtkabir’i ziyaret ettim ve gerçekten mükemmel bir yer olduğunu ifade edebilirim" dedi.


Öte yandan, bir tarafının Anadolu kökenli olduğunu belirten Burgess, “Benim de bir tarafım Anadolu’dan, büyük büyük dedemin İzmir’de bir tütün çiftliği varmış" bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
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