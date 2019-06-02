Bisikletiyle geziye çıkan Ukraynalı turist ölü bulundu Marmaris’te Ukrayna vatandaşı bir turistin cesedi bulundu.

Marmaris’te Ukrayna vatandaşı bir turistin cesedi bulundu. Anatolii Stoianov isimli turistin kesin ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra netlik kazanacak.

Marmaris Adaköy Mahallesi’nde bulunan Nimara Mağarası mevkisinde, yol kenarında yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kişinin, yapılan araştırmadan sonra ilçede ailesiyle tatil yapan Ukrayna vatandaşı Anatolii Stoianov(60) olduğu anlaşıldı. Bisikletiyle bölgede geziye çıkan talihsiz turistin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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